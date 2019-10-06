سعيد الهاملي: الكوادر العربية مهمشة في الوقت الذي تبحث فيه الشركات العالمية عن كفاءتهم

أطلق تحالف شركة سياتل لإدارة الأعمال والمشاريع، وشركة ديجيتال يارد، موقع وتطبيق "يوتيليزر" الذي يهدف لدعم الخبرات والكوادر العربية من أجل توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم في المجالات المختلفة، على هامش معرض ومؤتمر جيتكس للاتصالات والتكنولوجيا ٢٠١٩ والمقام في الفترة من ٦ إلى ٩ أكتوبر بمدينة دبي.





ويستهدف التحالف من خلال دعمهم لمشروع "يوتيليزر" تبني المشاريع الواعدة التي تندرج تحت المشاريع المستحدثة باستخدام تكنولوجيات مبتكرة منها على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي" artificial intelligence" والتكنولوجيا المالية (FinTech) وإنترنت الأشياء "Internet of Things".





الموقع يقوم بالتركيز على جعل العملية أسهل لكل من أصحاب العمل والموهوبين الباحثين عن وظائف، ويقدم فرص أسهل للتواصل مع أفضل الشركات العالمية والإقليمية من خلال عملية تطبيق سلسة، لذا سيصبح "Youtilizer" للبحث عن وظيفة أحلامك.





وقال المهندس سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لمشروع "يوتيليزر" : "بعد عمليات بحث واستطلاع آراء لعدد كبير من الباحثين عن وظائف، وجدنا أن الكفاءات والخبرات العربية لا تجد لنفسها المساحة الكافية والمناسبة على مواقع الوظائف العالمية، بالرغم من وجود وظائف كثيرة لتلك الكفاءات وهو ما نسعى للقيام به في تسهيل عملية ربط الطرفين الباحث عن وظيفة والشركات الكبرى من خلال عمليات سهله وذكية تبرز قدرات الأشخاص".





وقمنا بالتركيز فى "Youtilizer" على جعل العملية أسهل لكل من أصحاب العمل والموهبين الباحثين عن وظائف بشكل مؤقت، وستبدأ أنت بصفتك باحث موهوب بإخبارنا بمزيد من المعلومات عن نفسك وعن تاريخك المهني، نحن نستمع إلى التفاصيل جيدًا، لذا حاول أن تخبرنا بكل شيء عنك لنكون قادرين على مطابقة مواصفاتك الوظيفية مع صاحب العمل المثالي.





وأوضح الهاملي أن الموقع ليس فقط لمطابقة السير الذاتية مع أصحاب العمل، ولكن يمكننا المساعدة في بناء سيرتك الذاتية للتركيز على نقاط القوة لديك والتوظيف بشكل أسرع، ونحاول في "Youtilizer" أن نطابقك مع صاحب العمل المثالي الذي يلائم مهاراتك، لذا نحن نهتم بالجودة وليس الكمية من خلال التأكد من أن الوظائف منتهية الصلاحية لم تعد تظهر في النظام، والتأكد من أن كل وظيفة هي فرصة عظيمة وقيمة للغاية لإضافتها في الموقع.