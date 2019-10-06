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بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:11 م
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بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قراره بتسييل إخدى ودائع النقابة، لسداد مُقدم حجز أرض مستشفى الصحفيين، هو قرار صدر من المجلس بالإجماع، بتاريخ 19 فبراير الماضي، وصدر مذيلًا بتوقيع السكرتير العام السابق حاتم زكريا، وأن دوره كأمين صندوق سابق ينحصر فى تنفيذ قرار المجلس، وهو إجراء طبيعي، مؤكدًا أن حديث أمين الصندوق الحالي بأن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام يمثل هراء ومثار للسخرية .
 
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس حين يقرر ربط أمواله بودائع فالهدف هو تعظيم الإيراد من خلال الفوائد، ولكن إن احتاجت النقابة تسييل الوديعة لمشروع مهم كسداد مقدم مستشفى الصحفيين فلا أزمة فى ذلك لأن أصل المال قائم وصار جزء من الفائدة لأجل مشروع يهم جموع الصحفيين أمر طبيعي.
 
وأكد "شبانة" أنه كان بالإمكان وضع الأموال بحسابات جارية بدون فائدة ولكن هذه الوديعة ربحت أكثر من مليون ونصف المليون جنيه رغم فكها.
 
وأشار إلى أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان خلال الاجتماع الأخير عنف أمين الصندوق وقال له نصًا: "إن المجلس هو الذي قرر تسييل الوديعة لمشروعات أهم، وهذا حق أصيل وأصل المبلغ، وهو عشرة ملايين جنيه لم يتأثر، وأمين الصندوق دوره ينحصر في مثل هذه الأمور بتنفيذ قرار المجلس"، ووجه النقيب كلامه لأمين الصندوق الحالى قائلًا: "ليس لك حق نهائيا فى إثارة هذا الأمر".

 
وأظهر شبانة مستندات بقرار المجلس وقتها وكان برئاسة النقيب السابق عبد المحسن سلامة، كما أظهر المطالبة التى وردت من هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة السداد وإلا سيتم سحب الأرض، وكذلك الدراسة التى قامت بها وزارة الإنتاج الحربى للمشروع الخاص بالمستشفى وإنشائها.
 
وأكد شبانة، أن هذه الادعاءات  الهدف منها تشويه المجلس والنقابة وجميع الزملاء من المجلس السابق والمستمرين بالمجلس الحالى، وقد أكدوا فى الاجتماع الأخير وبوضوح أن قرار تسييل الوديعة كان بإجماع المجلس ولم يعترض أى عضو نهائيا
بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين
بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين
بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين
بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين
بالمستندات.. صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين
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