ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة 1.3%

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة طفيفة قدرها 1.3 بالمئة في سبتمبر وهو شهر مهم للمبيعات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب قليلا من انخفاض في خانة العشرات في نفس الشهر من العام الماضي حين تأثرت السوق سلبا بتطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات.





وجرى بيع 343 ألفا و255 سيارة إجمالا في سبتمبر ، وهو أحد شهرين كل عام حين يزيد الطلب عادة بفعل تعديل تسلسل لوحات الترخيص، وفقا لاتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا.





وفي سبتمبر 2018، انخفض الطلب بأكثر قليلا من 20 بالمئة مع تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، مما عطل إتاحة أنواع معينة من السيارات وحفز بعض شركات صناعة السيارات على عرض حوافز للمبيعات قبل التعديل.