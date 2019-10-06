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ارتفاع العجز التجارى الأمريكى إلى 54.9 مليار دولار خلال أغسطس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:12 م
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ارتفاع العجز التجارى الأمريكى إلى 54.9 مليار دولار خلال أغسطس
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اتسع العجز التجاري الأمريكي في أغسطس في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي لكن العجز في التجارة مع الصين، وهو محور اهتمام إدارة ترمب التي ترفع شعار "أمريكا أولا"، تراجع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن العجز التجاري ارتفع 1.6 بالمئة إلى 54.9 مليار دولار. ولم تعدل الوزارة بيانات العجز التجاري لشهر يوليو البالغ 54 مليار دولار، وفقا لـ "رويترز".

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع العجز التجاري بشكل طفيف إلى 54.5 مليار دولار في أغسطس.

وانخفض العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 3.1 بالمئة إلى 31.8 مليار دولار على أساس غير معدل مع هبوط الواردات 0.8 بالمئة. وارتفعت الصادرات إلى الصين 8 بالمئة في أغسطس بفعل زيادة في شحنات فول الصويا. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 23.7 بالمئة إلى 15.3 مليار دولار.
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