كوريا الجنوبية تشهد أكبر تراجع في الصادرات خلال 7 أشهر

شهدت كوريا الجنوبية أكبر تراجع في الصادرات بين أكبر 10 دول مصدرة في العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وسط الظروف الخارجية الصعبة مثل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وغيرهما.





وأظهرت إحصاءات صادرة عن منظمة التجارة العالمية اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر انخفاض بناء على معدل التغيير على أساس سنوي في الصادرات في الفترة من يناير إلى يوليو.





وتشمل أكبر 10 دول مصدرة في العالم، الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وهونغ كونج وإيطاليا وبريطانيا.





ووصلت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية منيناير إلى يوليو من العام الجاري إلى 3. 317 مليار دولار منخفضة بمقدار 94. 8 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.