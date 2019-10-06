ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوريا الجنوبية تشهد أكبر تراجع في الصادرات خلال 7 أشهر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:04 م
Advertisements
كوريا الجنوبية تشهد أكبر تراجع في الصادرات خلال 7 أشهر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
شهدت كوريا الجنوبية أكبر تراجع في الصادرات بين أكبر 10 دول مصدرة في العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وسط الظروف الخارجية الصعبة مثل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وغيرهما.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن منظمة التجارة العالمية اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر انخفاض بناء على معدل التغيير على أساس سنوي في الصادرات في الفترة من يناير إلى يوليو.

وتشمل أكبر 10 دول مصدرة في العالم، الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وهونغ كونج وإيطاليا وبريطانيا.

ووصلت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية منيناير إلى يوليو من العام الجاري إلى 3. 317 مليار دولار منخفضة بمقدار 94. 8 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: كوريا الجنوبية كوريا الاقتصاد اليوم في مصر الاقتصاد الكورى الجنوبى الاقتصاد الكورى اخبار الاقتصاد الايرانى
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
0
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
0
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
0
x
15:00
0
تشيلسي
آرسنال
0
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status