تراجع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بنحو 15 مليار دولار في سبتمبر
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:01 م
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تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في سبتمبر رغم انتعاش اليوان من أكبر انخفاض شهري له في 25 عاماً خلال أغسطس وسط تباطؤ في الاقتصاد المحلي وتنامي توترات التجارة الصينية الأميركية.
وانخفضت احتياطيات الصين 14.8 مليار دولار في سبتمبر إلى 3.092 تريليون دولار، مقابل توقعات عند تراجع بـ 6 مليارات دولار إلى 3.101 تريليون دولار.
وجاء انخفاض سبتمبر بسبب تقلبات في أسعار صرف العملة وفي أسعار الأصول، بحسب مكتب الصرف الأجنبي الصيني.
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