يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي وولفرها

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون كورة أونلاين KORAONLINE

عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "الاتحاد"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خالد الحدي، في المباراة التي يديرها تحكيميًا كريج باوسون.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة مساءًا بتوقيت جرينتش Man City vs Wolves.

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في مواصلة مطاردة ليفربول الحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على صدارة جدول ترتيب الدوري Man City vs Wolves.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، ويعول الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلينج Man City vs Wolves.

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Man City، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة وخساراة مثلها.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضضد وولفرهامبتون Man City، حيث أنتهت أخر مباراة جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري للموسم الماضي، بفوز السيتيزينز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين، تناوب على تسجيلها كلاً من جابرييل خيسوس "هدفين"، وكورنور كودي"هدف بالخطأ في مرمى فريقه Man City ONLINE