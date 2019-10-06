شووت NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار اونلاين PLUS رابط ماتش مانشستر سيتي RONAL

يستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق ولفرهامبتون، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدير اللقاء تحكيميًا كريج باوسون.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر مانشستر سيتي يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، حصدهم السيتي من سبعة مباريات فاز في خمسة، وتعادل مباراة أمام توتنهان وهوتسبر بهدفين لمثلهم، وخسر في أخرى أمام نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين





بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، فيما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتى ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينتش

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مانشستر سيتي ولفرهامبتون، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.





التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون





حراسة المرمى: إيديرسون





خط الدفاع : فيرناندينيو ، نيكولاس أوتاميندي ، كايل ووكر – زينشيتكو





خط الوسط : ديفيد سيلفا – جوندوجان – رودريجو





خط الهجوم : رياض محرز – رحيم ستيرلينج – خيسوس



