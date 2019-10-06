مسؤول: الخدمات الخاصة الفرنسية ستخضع لتفتيش شامل بعد هجوم شرطة باريس

صرح رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الأحد، بأن الخدمات الخاصة الفرنسية ستخضع لعمليات تفتيش شاملة بعد هجوم بسكين على مقر شرطة باريس.





في مقابلة مع جورنال دو ديمانش، أشار رئيس الوزراء الفرنسي، إلى أن أجهزة الاستخبارات لها الأولوية في تحديد التهديدات الداخلية، وفي هذا الصدد، لا يمكن تجاهل "علامات التطرف" لدى موظفيها.





وقال "فيليب": "بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، تحولت إلى مفتشية الخدمات الخاصة ...

سيوضح ما إذا كان لدى جهاز المخابرات في مدينة باريس أدوات الكشف والإنذار [حول تطرف الموظفين] وما إذا كانوا يعملون بشكل جيد".





وحسب رئيس الوزراء: "ثانياً، سوف يؤثر التفتيش، على وحدات الخدمات الخاصة الأخرى التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب".





في 3 أكتوبر، قام مهندس برمجيات في مقر ولاية باريس بمهاجمة ضباط إنفاذ القانون بسكين في مكان عمله بوسط العاصمة الفرنسية.





كان المهاجم الذي يعرف باسم مايكل هاربون، 45 عامًا، يعمل في المقاطعة منذ عام 1993.





وقد قُتل ما مجموعه خمسة أشخاص، بينهم المهاجم، في الحادث.





وصرحت النيابة العامة في فرنسا، يوم السبت، بأن منفذ عملية الطعن في مقر شرطة باريس صاحب "فكر متشدد"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل.





وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المهاجم كان موظفا بالمبنى، الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة وتم قتله، وأضافت "أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير في طريقه حاليا لموقع الهجوم".





هذا وقد هاجم رجل أفرادًا من الشرطة الفرنسية بسكين في مقر شرطة باريس، بحسب ما أعلن مصدران قريبان من الشرطة أكدا أن المهاجم قُتل.





وأصيب شرطي إصابات بالغة خلال الهجوم، أدت إلى وفاته. ولم يعقّب متحدث باسم شرطة باريس على الحادث الذي وقع في المقر الواقع مباشرة على الجانب الآخر من الشارع الذي تقع فيه كاتدرائية نوتردام.





لكن مصادر أمنية تعتقد أن رجلاً من الشرطة وراء الهجوم، وأن المهاجم "ربما يعرف مقر شرطة باريس بشكل جيد".





وقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لأن فرنسا تدفع "مرة أخرى الثمن بالدم"، لكنه أكد أن البلاد لن تتراجع "قيد أنملة أمام أعداء الحرية".





وبعد الاعتداء بسكين بوسط باريس والذي أودى بحياة شخصين - من بينهما منفذ الحادثة - وأدى الى جرح اربعة اخرين، كتب ماكرون على تويتر "احيي باسم جميع الفرنسيين شجاعة رجال الشرطة الذين حيّدوا الارهابي" منفذ الاعتداء.



