بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بتاريخ 6-10-2019

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 إلى ملعب الاتحاد في الثالثة عصراً لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.





* موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في تمام الساعة الثالثة عصراًًً بتوقيت مصر والرابعة عصراًًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 2 HD

البث مباشر مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الانجليزي الممتاز بعد ليفربول برصيد 16 نقطة بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز 13 برصيد 7 نقاط.

* القنوات الناقلة والبث المباشر

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر، حيث تُذاع المباراة في الثالثة عصراً اليوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sports 2 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 2 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.









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