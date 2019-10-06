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طلب إحاطة بشأن الأسواق العشوائية على شريط السكة الحديد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:37 م
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طلب إحاطة بشأن الأسواق العشوائية على شريط السكة الحديد
النائب إبراهيم القصاص
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إسلام شعراوي
 
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تقدم النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة بشأن خطة الوزارة لإزالة الأسواق العشوائية الموجودة على شريط قضبان السكك الحديدية.

وأشار "القصاص" إلى أن الكثير من محطات السكك الحديدية في مختلف المحافظات، تعاني من وجود أسواق عشوائية على القضبان الأمر الذي من شأنه أن يهدد حياة المواطنين للخطر، وهناك عشرات الحوادث التي تقع يوميًا نتيجة وجود هذه الأسواق العشوائية، لافتة إلى أن الإحصائيات الأولية تشير إلى وجود 500 سوق بمحيط المحطات.

وشدد "القصاص" على ضرورة تكثيف الحملات على مزلقانات السكة الحديد والمعابر العشوائية، لإزالة أي إشغالات موجودة بها وتوفير كل عوامل الأمان للمواطنين، أثناء عبورهم المزلقانات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكة الحديد.

وطالب" القصاص"، وزارتي التنمية المحلية والنقل بإصدار توجيهات وتكليفات مباشرة إلى رؤساء الأحياء ومحطات السكك الحديدية، بالمتابعة اليومية، وإزالة أي تعديات على قضبان السكك الحديدية، حرصًا على حياة المواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير أسواق بديلة لهؤلاء الباعة، حرصًا على مصدر رزقهم.
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