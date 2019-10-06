محافظ سوهاج يشهد طابور عرض احتفالا بنصر أكتوبر.. ويسلم 13 "ميكروباص" للشباب

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سلم محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، 13 سيارة "ميكروباص" لشباب المحافظة ضمن مبادرة "مشروعك" للعمل بين سوهاج وسوهاج الجديدة كما شهد المحافظ طابور العرض بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.



حضر الاحتفالية كل من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات المهنية، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بالمحافظة.



وضمت الاحتفالية عروضًا لمجموعات من الوحدات المحلية والمديريات وعناصر من قوات الشرطة، وكلية التربية الرياضية، والكشافة والمعاهد الأزهرية، والمدارس، ومجموعة من العروض للفرق الرياضية، كما شمل عرضا صامتا لمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، ومجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، إن تلك الاحتفالية تعبر عن التلاحم والتكامل وقوة النسيج الوطني لأبناء سوهاج، وهو الدافع الرئيسي لمنظومة التنمية الشاملة بالمحافظة، مضيفا: "نحن نفتتح هذه الأيام عدة مشروعات منها محطتي صرف صحي سيتم افتتاحهم غدًا بمركز طما، بجانب تسليم 60 منزل للأسر الأكثر احتياجًا بعد تطويرها في البلينا وطما"، لافتًا إلى التطور العمراني الكبير الذي تشهده سوهاج الجديدة، مشيرًا الى تدشين اليوم خط النقل بين سوهاج الجديدة وسوهاج الأم.



وأضاف " الأنصاري"، أن اختيار مدينة سوهاج الجديدة لتقام بها احتفالات أكتوبر، لتشجيع المواطنين على أعمارها، موضحًا أن هناك تطورات ملموسة بالمدينة، حيث وصل عدد قاطنيها 9 آلاف نسمة، فضلًا عن افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بالمدينة.



وكما سلم محافظ سوهاج، تراخيص 13 سيارة "ميكروباص" جديدة لشباب المحافظة، ضمن مبادرة "مشروعك"، لافتًا إلى تسليم 7 آخرين الأسابيع القادمة، حيث تم استحداث خط سير جديد لنقل المواطنين بين سوهاج الأم، وسوهاج الجديدة، وذلك حرصا من المحافظة على ربط مدينة سوهاج الجديدة بجميع أنحاء المحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب مشيدًا بجهود إدارة "مشروعك" بالمحافظة وعلى رأسها السيدة أماني محمد، مديرة المبادرة، حيث حققت مبادرة "مشروعك" بسوهاج، المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيدًا أيضًا بدور وزارة التنمية المحلية في تحفيز وتشجيع الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب.



ودعا محافظ سوهاج الجماهير السوهاجية لحضور احتفالية فنية وطنية ستقام مساء اليوم بقصر ثقافة سوهاج، بمشاركة فرق الموسيقي العربية والفنون الشعبية؛ احتفالا بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وتتمتع مدينة سوهاج الجديدة بالعديد من المزايا والخدمات التي تساهم في الإعمار وتشجيع الاستثمار بها، ومن أهمها "تشغيل مركز الشرطة، ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وسوق الجملة، والحديقة الترفيهية، والمركز الطبي، ونقطة الإطفاء، والمدارس"، فضلا عن جامعة سوهاج الجديدة، وقربها من مطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.