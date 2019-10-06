برلمانية تطالب وسائل الإعلام بتوعية المواطن تجاه المؤامرات
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:26 م
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إسلام شعراوي
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قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وظهور اكتشافات كبيرة للغاز في المياه الإقليمية لها، يجعلها عرضه لزيادة المؤامرات الخارجية التي تستهدف أمنها.
وطالبت عبد الحليم، وسائل الإعلام المختلفة وأجهزة الدولة، بتوعية المواطن تجاه هذه المؤامرات وإيضاح الهدف منها، حتى يكون على وعي مما يحدث ويرفض أي أحداث من شأنها أن تضر بالأمن القومي المصري، مُشيدة بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة وتأكيده أن قدر الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم بقوة الشعب المصري.
وأشارت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إلى أنه بالفعل الحرب التي تواجهه مصر الآن تستهدف تبديد الثقة بين المواطن والشعب وتصوير الدولة كعدو، وأن الحرب الحالية تعتمد على الشائعات والأكاذيب والنصر فيها يكون متوقف على وعي المواطن، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها زيادة وعي المواطن.
وطالبت عبد الحليم، وسائل الإعلام المختلفة وأجهزة الدولة، بتوعية المواطن تجاه هذه المؤامرات وإيضاح الهدف منها، حتى يكون على وعي مما يحدث ويرفض أي أحداث من شأنها أن تضر بالأمن القومي المصري، مُشيدة بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة وتأكيده أن قدر الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم بقوة الشعب المصري.
وأشارت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إلى أنه بالفعل الحرب التي تواجهه مصر الآن تستهدف تبديد الثقة بين المواطن والشعب وتصوير الدولة كعدو، وأن الحرب الحالية تعتمد على الشائعات والأكاذيب والنصر فيها يكون متوقف على وعي المواطن، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها زيادة وعي المواطن.
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