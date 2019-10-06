محافظ الجيزة: حملات موسعة لرفع الإشغالات بأحياء والمراكز (صور)

نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، تمكنت المحافظة خلالها من رفع إشغالات عشرات المقاهي والكافيتريات والمطاعم بنطاق الأحياء.





أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التي تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط، مؤكدًا أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت في إحداث سيولة مرورية في الشوارع الحيوية بالمحافظة.





واستعرض محافظ الجيزة مجهودات الأحياء والمراكز في ضبط الشوارع وإزالة الإشغالات حيث أكد أن حي الدقي قد تمكن من رفع أكثر من 5 طن إشغالات من المنشات التجارية من الشوارع بواسطة 7 سيارات نقل كبير.





وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم حملات مماثلة بحى العمرانية لإزالة أوجه إشغال الطريق بشوارع الهرم وترعة المريوطية وسهل حمزة وخالد أمين وفيصل الرئيسي ومستشفى الصدر وجمال الدين الافغانى وسلامة الراضي بنطاق حى العمرانية.





إضافة إلى الحملات التي نظمها حي جنوب الجيزة، على شوارع ربيع الجيزى والمحطة وجسر الكونيسة والمدرسة بالمنيب وموقف الصعيد وكوبرى عباس وخلف السكة الحديد، كما تم ضبط سيارات محملة بمخلفات الدواجن قبل القاءها بالطريق العام بمنطقة المنيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.





أشار راشد إلى تنظيم حملات مسائية لرفع الإشغالات بنطاق حى العجوزة شملت شوارع جامعة الدول العربية ومحمد شاهين والفالوجا والرشيد وعبد المنعم سند ومعهد القلب ودمشق والرياض وغزة والعراق وسوريا وشهاب وتم رفع عربات المأكولات والباعة الجائلين من تلك المناطق.





كما قام حى بولاق الدكرور بشن حملات بشوارع المساكن وأحمد ماهر والملكة والعشرين وفيصل، مؤكدًا أن حى الوراق قام بتنفيذ حملة إشغالات مسائية أسفرت عن رفع إشغالات المقاهى بعدد من الشوارع بنطاق الحى وضبط 3 معدات تستخدم فى أعمال البناء المخالف ليلًا.





وتمكن حى شمال الجيزة من رفع إشغالات المقاهي والمحلات والمطاعم بشوارع محمد حجازى والعامل الاول وإزالة الحواجز الحديدية والاوتاد من نهر الطريق.





كما شهد حي الهرم حملات لرفع الإشغالات من شوارع كعبيش والصفا والمروة بمنطقة الطوابق والدكتور لاشين ومصرف جلال وسوق سليم وعبد الحفيظ النجار.





وأكد محافظ الجيزة أنه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنظيم حملات لرفع الاشغالات أسفرت عن رفع 885 حالة إشغال من مراكز ومدن المحافظة فى حملات مسائية شملت منشاة القناطر وأوسيم والبدرشين وأبوالنمرس والحوامدية والصف وأطفيح والعياط وكرداسة والواحات البحرية.