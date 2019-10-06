حمدي بخيت: الدروس المستفادة من نصر أكتوبر يمكن أن نعيش بها مدى الحياة

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أذاع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، تقريرا مصورا يتضمن استعراض روايات أبطال أكتوبر عن تفاصيل ملحمة النصر وذكريات المقاومة.



وقال اللواء حمدي بخيت، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر 1973 يمكن أن نعيش بها مدى الحياة، مشددًا على أن هذه الحرب جسدت دروسا مستفادة كثيرة جدًا على مستوى الدولة المصرية، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، سواء في البعد السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي.



بينما أكد الربان وسام عباس حافظ، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، أننا كنا نحارب قوة ليست سهلة، وكان السلاح الإسرائيلي أقوى بكثير من السلاح المصري، لكن عزيمة العسكري المصري، وإصراره على استرداد أرضه، والخداع الذي تم لكسب هذه الحرب، كان له دور كبير في النصر.



وأوضح اللواء محمد الغباري، أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، أنه وفقًا للمعلومات التي كانت متوافرة لدينا أننا سنخسر 30% من الجنود أثناء عبور المياه، و30% من الجنود للاستيلاء على النقطة القوية، وكان الجنود يدخلون الحرب وهم يعلمون أنهم ربما يكونوا من الـ 60%، وشاركوا فيها برضا وقبول، متسائلًا: "دي تضحية ولا مش تضحية".



فيما شدد اللواء أركان حرب محمد مختار قنديل، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن جميع أفراد القوات المسلحة كانوا على مستوى واحد من المسئولية في حرب أكتوبر 1973، وكان الضباط والجنود يتدربوا ليل نهار من أجل تحقيق النصر.

