ندب "المعمل الجنائي" لكشف ملابسات حريق مطعم بمصر الجديدة
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:42 م
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داليا عادل
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أمرت نيابة مصر الجديدة، بانتداب المعمل الجنائي في حريق شب داخل مطعم في منطقة مصر الجديدة، وإرسال تقرير واف عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقه به.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مطعم في مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.
وأضافت التحقيقات أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مطعم بمنطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، حيث تم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.
وكما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في مصر الجديدة دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد الشقق في مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مطعم في مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.
وأضافت التحقيقات أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مطعم بمنطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، حيث تم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.
وكما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في مصر الجديدة دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد الشقق في مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
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