احتفالا بـ"6 أكتوبر".. مواعيد عرض فيلم الممر في مصر والقنوات الناقلة

عرض فيلم الممر في مصر، سيكون اليوم الموافق 6 أكتوبر، عبر القنوات التالية:





سيتم عرض فيلم الممر على شاشة قناة ON E، كما ويمكن مشاهدة فيلم الممر على شاشة قناة DMC





فيلم الممر إخراج وتأليف شريف عرفة، و تخطت ميزانية فيلم الممر، 100 مليون جنيه مصري، فهو يحتل المرتبة

الرابعة في قائمة أعلى الأفلام من حيث الدخل في السينما المصرية





مواعيد عرض فيلم الممر على شاشة قناة ON E

فيلم الممر يُعرض الأحد 6 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 10:00 مساءًا.

الإعادة يوم السبت 12 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءًا.





مواعيد عرض فيلم الممر على شاشة قناة DMC

فيلم الممر يُعرض يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءًا.

الإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءًا.