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احتفالا بـ"6 أكتوبر".. مواعيد عرض فيلم الممر في مصر والقنوات الناقلة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:17 م
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احتفالا بـ6 أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر في مصر والقنوات الناقلة
أبطال فيلم الممر
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ننشر لكم مواعيد عرض فيلم الممر في مصر والقنوات الناقلة له اليوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر لعام 2019، تزامنا مع ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، واحتفالا بالسادس من أكتوبر، نحرص على تزويدكم بكافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد عرض فيلم الممر في مصر والقنوات التي تنقله ومواعيد الإعادة لمشاهدته في يوم الإجازة.

عرض فيلم الممر في مصر، سيكون اليوم الموافق 6 أكتوبر، عبر القنوات التالية:

سيتم عرض فيلم الممر على شاشة قناة ON E، كما ويمكن مشاهدة فيلم الممر على شاشة قناة DMC

فيلم الممر إخراج وتأليف شريف عرفة، وتخطت ميزانية فيلم الممر، 100 مليون جنيه مصري، فهو يحتل المرتبة 
الرابعة في قائمة أعلى الأفلام من حيث الدخل في السينما المصرية

مواعيد عرض فيلم الممر على شاشة قناة ON E 
فيلم الممر يُعرض  الأحد 6 أكتوبر 2019  في تمام الساعة 10:00 مساءًا.
الإعادة يوم السبت 12 أكتوبر 2019  في تمام الساعة 11:00 مساءًا.

مواعيد عرض فيلم الممر على شاشة قناة DMC
فيلم الممر يُعرض يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019  في تمام الساعة 11:00 مساءًا.
الإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءًا.
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