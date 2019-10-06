هكذا أحيا محمد هنيدي ذكرى نصر حرب 6 أكتوبر

تكريم الجونة



عودة للمسرح



العرض في السعودية



وعرضت المسرحية في المملكة العربية السعودية، علي المسرح العربي بمنطقة ابحر في إطار فعاليات موسم جدة الثقافي.



أشعل الحضور الطاغي لأولي عروض كايرو شو بالمملكة العربية السعودية " ٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي، مواقع التواصل الاجتماعي السعودية وبخاصة موقعي تويتر وسناب شات، واحتلت أخبار العروض آلاف الحسابات بالمملكة منذ اللحظة الأولي لوصول نجوم المسرحية وحتي يوم عرضها الأخير.. وتصدر هاشتاج هنيدي في موسم جدة.





وكتب الفنان السعودي القدير محمد الزهراني رئيس جهاز السينما والمشرف العام علي الفعاليات بجمعيه الثقافه والفنون بجده " النجم محمد هنيدي وشله ٣ ايام في الساحل الشرقي في جدة، هنيدى سوف يجعل ⁧‫مواسم جدة‬⁩ أكثر دفء بعفويته..عندليب الدقي سوف يغرد علي شاطئ العروس.



وعلق ياسر مدخلي الكاتب والمخرج المسرحي السعودي " المخرج المصري مجدي الهواري مخرج مبتكر لابيدعي انه صاحب رؤية وفورمات هي بالأساس لغيره، ولا بيسرق فكرة اجنبية وبيقول انها فكرة جديدة من إخراجه، مخرج في مكانه الصحيح له هوية وعنده مبدأ، ويحترم فريقه ويقود مجموعته بذكاء، ويقدم إبهار مواكب، شكرا موسم جدة ".



وغردت الإعلامية والناقدة الفنية سها الوعل " شكرا من القلب لمخرج ونجوم كايرو شو بعرض ٣ ايام في الساحل لانهم وبالرغم الألم الكبير برحيل النجم عزت ابو عوف الا انهم مازالوا علي الوعد معنا ومع الجميع، وقفنا معهم اليوم دقيقة في حداد ابوعوف، وسنقف معهم مرة اخري في المسرح لنعلمهم أننا معهم وأنهم هنا بيننا في خير ".







أحيا الفنان محمد هنيدي الذكرى السادسة والأربعين على نصر أكتوبر، والتي توافق اليوم الأحد، مؤكدا على أنه اليوم الذي يشعر فيه كل عربي ومصري بالفخر".وغرد "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "العزة والكرامة والنصر. اليوم اللي بيخلي كل عربي ومصري فخور..اليوم اللي بيأكدلنا اننا نقدر نحقق اي مستحيل حتی لو العالم كله ضدنا الجيش المصري رجال نصر اکتوبر".وكان الفنان محمد هنيدي كرم خلال حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الجمعة قبل الماضية بحضور لفيف من أصدقائه من الفنانين على رأسهم أحمد السقا ومنى زكي وغيرهم الكثيرين.وشهد العام الجاري عودة "هنيدي" من جديد للمسرح من خلال كايرو شو، حيث قدم مسرحية "٣ أيام في الساحل"، والتي حققت نجاح كبير.مسرحية "٣ أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.