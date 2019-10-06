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"فتحي" يحرج طارق حامد وينفي الإساءة لنجوم الزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:30 م
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فتحي يحرج طارق حامد وينفي الإساءة لنجوم الزمالك
طارق حامد
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هاني عصام
 
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تحدث حسني فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة عن حقيقة الإساءة للاعبي فريقه السابق الزمالك خلال مواجهة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.


وأكد فتحي في تصريحات خاصة أنه لم يصدر منه أي إساءة تجاه لاعبي الزمالك على الإطلاق، مشددًا على تقديره واحترامه لهم.


وأشار إلى أن الجميع يعلم أخلاقه جيدًا وطوال مشواره مع فريق الزمالك لم يصدر منه أي مشكلة نهائيًا.


وأوضح أنه تعرض للمضايقة من جانب طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال اللقاء بشكل كبير خلال اللقاء وهو ما دفعه للذهاب إلى الحكم وإخباره بما حدث ليقوم الحكم بطرده.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إف سي مصر مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.


ويفتقد الفريق في مباراة اليوم لخدمات طارق حامد بسبب طرده في المواجهة الماضية وسط مخاوف من جانب الإدارة البيضاء بإيقافه لأكثر من مباراة.


أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنهم لم يخوضوا أي مباراة قوية حتى الآن ونفس الحال بالنسبة للأهلي.



وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات سابقة أنه اجتمع بعدها مع أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق وطلب منه تهدئة جميع اللاعبين داخل الفريق، مشيرًا إلى أن حسني فتحي ومحمد إبراهيم لاعبا الزمالك السابقين ومصر للمقاصة حاليًا قاما بشتيمة لاعبي الزمالك طوال اللقاء، وأطالب ميدو المدير الفني للمقاصة بمحاسبتهما.


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