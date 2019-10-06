ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"مكسب سريع".. التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بإمبابة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:26 م
Advertisements
مكسب سريع.. التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بإمبابة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيريني صفوت
 
Advertisements
بدأت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، فيما ضبط بحوزته حوالي 4 طرب من مخدر الحشيش، وكان يقوم بترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة.

وأفادت التحريات الأولية، بأن العاطل كان سابق اتهامه بـ3 قضايا مخدرات، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول لبيع المخدرات على المواطنين بالمنطقة.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.

وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: حوادث اللفجر حشيش اخبار الحوادث
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status