"الجمارك": 4 مليارات جنيه قيمة رسائل السيارات المفرج عنها خلال سبتمبر الماضي

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر الماضي، على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و447 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و344 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.





وجاء ذلك في تقرير تلقته وزارة المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 9 آلاف و372 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و824 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل 774 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و372 مليون جنيه.

وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 579 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل 123 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 46 مليون جنيه.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 928 رسالة قطع غيار سيارات خلال سبتمبر الماضي بقيمة مليار و43 مليون جنيه، وتم تحصيل122 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.







