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ضبط عاطلين لحيازتهما 11 كيلو حشيش في البساتين

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:15 م
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ضبط عاطلين لحيازتهما 11 كيلو حشيش في البساتين
المتهمان
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة وذلك بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين، دائرة قسم شرطة البساتين من ضبط كل من: "يحيى.م.س"، 33 سنة، عاطل، ومقيم أول شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وإبراهيم.م.س"، 18 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، حال استقلالهم سيارة نقل، قيادة المتهم الأول، وبحوزتهما المضبوطات التالية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.660 كيلو جرام، مبلغ مالي 5.570 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

وتحرر المحضر والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
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