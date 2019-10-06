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مفاجأة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.. هذه ليست حفيدة نادية لطفي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:01 م
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مفاجأة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.. هذه ليست حفيدة نادية لطفي
نادي لطفي وشبيهتها
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الفجر الفني
 
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خلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة حسناء تشبه الجميلة الفنانة نادية لطفي، مؤمكدين أنها حفيدتها وذلك بسبب الشبه اكبير بينهما، إلا أنه في حقيقة الأمر، هذه ليست حفيدة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، وإنما هي عارضة أزياء أجنبية.


مفاجأة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.. هذه ليست حفيدة نادية لطفي

ونذكر أن الفنانة نادية لطفي، لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.‏  




معلومات عن عارضة الأزياء شبيهة نادية لطفي

شبيهة الفنانة القديرة نادية لطفي، عارضة أزياء هولندية تدعى روز أبيلز من بورميريند، واسمها بالكامل روز ياسمين أبيلز، وهي من مواليد 23 سبتمبر عام 1999، وتبلغ حاليا 20 عاما.

أول عرض أزياء لها وهي في الرابعة عشر من عمرها في عام 2013.

لوجه الدعائي كعارضة "موديل" لعدد من شركات الأزياء، والعطور، والأحذية والساعات مثل: Chloé، Louis Vuitton، Céline، Versace، top shop، Gucci.
نتيجة بحث الصور عن روز أبيلز

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