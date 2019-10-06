24 لاعبا في قائمة ميت خاقان بالقسم الثالث

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خاقان، استعداده لخوض منافسات المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.



وتشهد قائمة ميت خاقان في الموسم الجديد تواجد 24 لاعبًَا حيث تتضمن القائمة الأولى قيد 14 لاعب من قوام الموسم الماضي وهم سعيد سمير، محمد منسي، حماده عاطف، أحمد سعد، أحمد أبو سعيده، عبد الرحمن مجدي ريكو، محمد عادل، محمود علام، عبد الرحمن عبد الفتاح، محمد عبد الغفار، أسامة رمضان، حاتم صبحي، محمد عبد الحميد شيكا، ومحمد الكيلاني.



وقام ميت خاقان بالتعاقد مع 10 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهم : محمود سمير أوكا حارس طوخ، أحمد فتح الله حارس غزل شبين، أحمد سامي مدافع غزل شبين، أحمد يحيى مدافع طوخ، عبد الرحمن محي لاعب وسط سوهاج، محمد صبري لاعب صيد المحلة، إبراهيم رفاعي بيضه ظهير أيمن غزل شبين، محمد علي بريزة لاعب كوم حماده، أحمد سعد مهاجم الإتصالات.



ولعب ميت خاقان خلال فترة الإعداد الحالية 10 مباريات ودية، حيث تغلب على مركز شباب سبك الأحد 4-0، وعلى مركز شباب تلا 2-0، وعلى مركز شباب الباجور 3-0، وعلى سبورتنج كاسل 1-0، وعلى أشمون 2-1، وعلى نادي قويسنا 4-2، وعلى نادي تلا 5-1.



وتعادل ميت خاقان مع عثماسون 0-0، وخسر من جمهورية شبين 0-2، ومن بنها 0-1.



ويفتتح الفريق المنوفي مبارياته في القسم الثالث، يوم السبت المقبل، 12 أكتوبر، عندما يواجه فريق بلبيس.



