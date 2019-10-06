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سر اختيار ميتشو لـ"عيد" أمام إف سي مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:21 م
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سر اختيار ميتشو لـعيد أمام إف سي مصر
ميتشو
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هاني عصام
 
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اختار الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الصاعد أحمد عيد لضمه إلى القائمة لمواجهة إف سي مصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.


وحصل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على تقرير من جانب أيمن عبد العزيز المدرب العام يتضمن الإشادة باللاعب الصاعد بشكل كبير، بعدما طلب الخواجة في وقت سابق مراقبة كل اللاعبين الناشئين وتقديم تقرير دوري له عن أفضل العناصر.


ويجيد أحمد عيد في مركز الجبهة اليمنى بالإضافة إلى خط الدفاع وهو يجعله لاعب جوكر يمكن توظيفه في أكثر من مركز.


ويفضل المدرب منحه الثقة بشكل تدريجي للاعتماد عليه بشكل أكبر في الفترة المقبلة.


وينوي المدرب الاعتماد على تلك الاستراتيجية في الفترة المقبلة وتصعيد بعض اللاعبين الناشئين في اللقاءات المقبلة واستغلال فترة توقف الدوري في تصعيد عدد كبير من اللاعبين وتجهيزهم بشكل جيد.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم كل من:
محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى

حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع


أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.
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