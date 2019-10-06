سقوط "ديلر النزهة" وبحوزته 2 كيلو حشيش وخرطوش
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:07 م
Advertisements
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها في مصر الجديدة.
ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من أحد المصادر السرية مفادها قيام، "إسلام.أ.ف"، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالاتجار بالمواد المخدرة حال تردده على دائرة القسم، إجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية" ملكه " وبحوزته المضبوطات التالية: سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتان من ذات العيار"، كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 300 جنيه.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته.
وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من أحد المصادر السرية مفادها قيام، "إسلام.أ.ف"، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالاتجار بالمواد المخدرة حال تردده على دائرة القسم، إجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية" ملكه " وبحوزته المضبوطات التالية: سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتان من ذات العيار"، كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 300 جنيه.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته.
وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
Advertisements
المزيد عن: ديلر النزهة حوادث الفجر حشيش اخبار الحوادثتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر