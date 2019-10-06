ننشر وثيقة أمريكية سرية عن أخطاء إسرائيل في حرب أكتوبر (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، عدد من الوثائق الأمريكية سرية عن بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، وتحمل الوثيقة الثانية عنوان "أخطاء إسرائيل".





وأوضحت الوثيقة الثانية، أن المخابرات الأمريكية المركزية حرب أكتوبر، ورصدت في تقاريرها المتنوعة تطورات لأوضاع وكواليس الاشتباكات، ومع نهاية الحرب اعدت المخابرات الأمريكية تقرير استخباراتي من 123 صفحة عن حرب أكتوبر.





وقد حمل التقرير الأمريكي عنوان "الحرب العربية الإسرائيلية 1973"، حيث رصد التقرير بطولات الجيش المصري والخسائر التي لحقت بالإسرائيلين.





وجاء في التقرير، أن إسرائيل ارتكبت خطئين فادحين خلال الساعات الأولى من الحرب، حيث قادتهما تجربتهما في حرب 67 إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم استخدام الدبابات وحدها في محاربة المشاة، وبحسب المخابرات الأمريكية المركزية كان الجندي المصري هو كلمة سر تفوق المصريين في الساداس من أكتوبر.





ونوه التقرير، أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ في الاعتبار تأثير الصواريخ المضادة للدبابات في أيد القوات المصرية المدربة، ووصف التقرير التكتيكات الإسرائيلية في الحرب بأنه قد عفا عليها الزمن، وتوالت الخسائر الإسرائيلية مع الأيام الأولى للحرب وباءت كل محاولات الرد بالفشل الذريع.





وأفاد التقرير، أنه عندم هاجمت الدبابات الإسرائيلية وحدها في يومي 6 و7 أكتوبر، تعرضت للضرب الشديد، وجاءت أسوء النتائج في يوم الثامن من أكتوبر عندما اقتحمت كتيبة إسرائيلية كمين مصري، حيث دمرت دبابات الوحدة بالكامل، وتم آسر القائد.





وفي يوم االسادس من أكتوبر كان لدى إسرائيل 293 دبابة في سيناء، وفي غضون 36 ساعة كان نصف تلك الدبابات خارج الخدمة، وبحلول اليوم اتاسع ضخ الإسرائيليون حوالي 700 دبابة في سيناء، ولكن 300 دبابة منهم فقط هم من كانوا قابلين للتشغيل.



