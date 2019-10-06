اقتبسي الموضة هذا العام من دور الأزياء الايطالية

ننشر لكم أبرز جديد وصيحات الموضة العالمية، اختاري منها ما يناسب ستايلك الخاص، حيث يمكنك اختيار الموضة هذا العام من دور الأزياء الايطالية





1- موضة طبعات الحيوانات

تنتشر موضة طبعات الحيوانات بكثرة في العالم، ويسيطر الطابع البري على الموضة، ففي عرض دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana لفتت الأنظار الفساتين عالية الخصر ذات التنانير المنسدلة على القامة، كذلك أحببنا تنسيق ماركة إرمانو سرفينو Ermanno Scervino حيث أطلت العارضة بسترة مزودة بمعطف من نفس النقشة مع بنطال مخطط.





2- موضة الأزياء الجينز

يبقى الدنيم هو سيد الموقف في مختلف المواسم، واللافت هذا العام أنه قُدم بتصاميم مفعمة باللمسات الأنثوية مثل الأكمام المنفوخة والورود الكبيرة التي زينت سترات Philosophy di Lorenzo Serafini والبدلات المزينة بالدانتيل من أنطونيو ماراس Antonio Marras.





3- موضة الدانتيل

بخفته المعهودة وفخامته المستمدة من بساطته المتناهية، حضر الدانتيل المرهف في مجموعات ربيع 2020 وبألوان باعثة على الحياة ليحاكي ذوق كل امرأة ترغب بإطلالة أنثوية بعيدة عن المبالغة، شاهدي أجمل الفساتين الـ Midi من تودز Tod's والـ Peplum من Vivetta والقصيرة المؤلفة من طبقتين لدى دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana.





4- موضة طبعات الورود

شغلت الأزياء والفساتين المطبعة بالورود حيزًا كبيرًا على منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو، ولاحظنا سيطرة الألوان الرصينة والداكنة عليها والتي غالبًا ما تكون ممزوجة بالأحمر كما في مجموعات أنطونيو ماراس Antonio Marras و لورا بياجيوتي Laura Biagiotti.





5- موضة المونوكروم

بعد الألوان الحيادية يأتي مزيج الأبيض والأسود ليؤكد على تصدره لمشهد الموضة في الربيع الماضي بعد أن سجل حضورًا لافتًا على خشبات عروض ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، جيني Genny وجيل ساندر Jil Sander.