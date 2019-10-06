عرض مسلسل "بلا دليل" لـ درة في هذا الموعد

ونشرت صوره لها وعلقت:" بلا دليل حبيبه ابتداء من منتصف شهر أكتوبر علي قناه cbc drama"، وتلقت العديد من التعليقات من قبل متابعيها مؤكدين انتظارهم للمسلسل بفارغ الصبر.





تُجسد الفنانة درة ضمن الأحداث شخصية تدعى حبيبة، عازفة في الأوبرا على آلة موسيقية وهي ال "هارب" وهي من أصعب الآلات الموسيقية، ومتزوجة من الفنان خالد سليم، وهي أيضًا من الشخصيات الصعبة المركبة التي تمر بمشاكل نفسية عديدة، وتتهم بجريمة قتل في بداية الأحداث أثناء حفلة تجمع العديد من رجال الأعمال، ولكن في النهاية يتم إثبات براءتها، وتقع في علاقة حب تجمع بين الفنان نيقولا معوض وإسلام جمال ضمن أحداث المسلسل.





يُجسد الفنان نيكولا معوض ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى تيمور الهواري وهي شخصية جريئة ومركبة وصعبة، بالإضافة إلى أنه دور محوري حيث يقع في حب الفنانة درة ضمن الأحداث، إلى أن تحدث جريمة القتل.





ويُجسد الفنان حازم سمير ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى طارق وهي من ضمن الشخصيات المركبة، حيث تربطه علاقة صداقة قوية بمجموعة من أصدقاءه ولكن سرعان ما تنقلب بينهم علاقة الصداقة وذلك بسبب العمل وحب الذات والمصالح الشخصية.



ويُجسد الفنان إسلام جمال شخصية مهندس ديكور، ويقع في حب الفنانة درة على الرغم من زواجها، وتمر الشخصية بالعديد من الأزمات والمشاكل خلال تصاعد الأحداث.





جدير بالذكر أن أحداث مسلسل "بلا دليل" تدور في إطار تشويقي غامض وهو مُصنف تحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لإكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة.





مسلسل "بلا دليل" من بطولة خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.





مؤخرا نشرت الفنانة درة، صورة بوستر فيلمها الجديد "في يوم وليلة"، ومجموعة من كواليس العمل، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" وعلقت علي الصور بهاشتاجات منها "فيلم في يوم وليله"، "قريبا".





وتلقت درة، العديد من التعليقات من قبل متابعيها، الذين أكدوا على تشوقهم لرؤية الفيلم.





يشار إلى أن فيلم "في يوم وليلة" من تأليف يحيي فكري، ويشارك في بطولته إلي جانب دره كل من خالد النبوي، أحمد الفشاوي،حنان مطاوع، سامي مغاوري و ميدو عادل.





ومن المقرر أن يعرض الفيلم في حفل ختام مهرجان مالمو، يوم ٨ أكتوبر بعد أن تغير اسم الفيلم من "يوم مصري" إلي "يوم وليله".

وسيعرض الفيلم في دور العرض بمصر خلال موسم رأس السنة.