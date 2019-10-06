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رينيه فايلر يتسبب في صدمة لعمرو أديب والزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:16 م
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رينيه فايلر يتسبب في صدمة لعمرو أديب والزمالك
عمرو أديب
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علي نبوي
 
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علق الإعلامي عمرو أديب على انطلاقة النادي الأهلي القوية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي تولى المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.


وحقق الأهلي ستة انتصارات متتالية في البطولات المختلفة التي شارك فيها بعد تولي فايلر المهمة.


وغرد أديب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" : "هو مدرب الاهلى ده مش ممكن نبعتلوا جاميكا او نحاول نقنعه يرجع يقعد جنب اهله لان العيله اهم من الفلوس والكوره وكده.. الاهلى حد تانى ولو كمل كده مش حناخد الدوري تانى وحنفضل في المركز التانى".
رينيه فايلر يتسبب في صدمة لعمرو أديب والزمالك
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