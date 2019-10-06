برنامج The Voice.. محمد حماقي للمتسابقة وئام: هنحقق حلمها مع بعض

وحاز المنشور علي أعجاب الكثير من متابعيه الذين اتفقوا علي رأي حماقي مؤكدين انها قد هزت مشاعرهم أيضا وانها موهبه ذو أراده كبيرة.

نشر المطرب "حماقي" فيديو للمتسابقة وئام، أثناء غنائها أمس علي مسرح "ذا فويس" وعلق علي فيديو:" وئام هزت مشاعرنا وأثرت فينا كلنا،اتحدت كل الظروف بإحساسها والطاقه الإيجابية اللي نشرتها علي المسرح وهي بتغني،وتابع وأن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض." وأضاف بعض الهشتاجات مثل هاشتاج فريق حماقي.

وقد تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان، في قلب موازين مسرح برنامج اكتشاف المواهب The Voice.





وعندما بدأت في الغناء على المسرح، أطربت لجنة تحكيم البرنامج والتي تتألف من نخبة مميزة من كبار النجوم وهم: راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام.





انبهر أعضاء لجنة التحكيم بصوتها الشجي وقوة وتميز أدائها في الغناء.





وضغطوا جميعهم على زر الموافقة وعندما التفوا لها انتابتهم صدمة كبيرة ومفاجأة من العيار الثقيل، حيث أن وئام من ذوي الهمم العالية، وتجلس على كرسي متحرك لكي تغني على المسرح ويصل صوتها للعالم بأسره.

وهاهي تزلزل المسرح ومعه وجدان أعضاء لجنة التحكيم، الذين حاولوا جاهدين اقناعها بالموافقة على الانضمام إلى فريقهم.





وكان لهذه الفتاة القوية الإرادة أثرها الفتاك على مشاعر محمد حماقي، الذي لم يتمالك نفسه ولم يتمكن من حبس دموعه فدخل في نوبة بكاء شديدة.





حاولت أحلام تهدئته وقالت له لا تبكي وسط تأثر شديد من المتواجدين.





ووجه حماقي رسالة لوئام وقال لها إنه سينتحر إذا لم تختاره، وبعد مفاوضات عدة، اختارت أن تنضم لفريق محمد حماقي.





وقد سردت وئام قصتها مع الإعاقة الحركية، وقالت إن الكرسي المتحرك ملازمها منذ طفولتها ولكنها عزمت على ألا تستسلم ودائمًا ماتنمي موهبتها وتثقلها بالقراءة.





كما صممت على أن تتقدم لبرنامج ذا فويس وتحاول اثبات نفسها أمام العالم وتبرهن على أن موهبتها تستحق الدعم والتشجيع وهاهي بالفعل أثبتت ذلك وسكنت قلوب الجمهور.





من جانب آخر، عبر رواد التواصل الإجتماعي عن سعادتهم الكبيرة باختيار حماقي لموهبة كبيرة مثل وئام لأنها تستحق.



