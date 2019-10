برنامج The Voice.. محمد حماقي للمتسابقة وئام: هنحقق حلمها مع بعض

View this post on Instagram

وئام هزت مشاعرنا وأثرت فينا كلنا؛ اتحدت كل الظروف بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني، وإن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض #فريق_حماقي 💪🏻 #TeamHamaki #MBCTheVoice