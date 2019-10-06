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أمن القاهرة يضبط متهمين لحيازتهما أسلحة وذخائر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
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أمن القاهرة يضبط متهمين لحيازتهما أسلحة وذخائر
متهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بالقاهرة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضية "شروع فى قتل").. حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة - عدد 4 طلقات من ذات العيار).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

- ضبط (خفير خاص بدائرة قسم شرطة القطامية، سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية "سلاح ناري بدون ترخيص").. حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة - عدد 8 طلقات من ذات العيار).. بالكشف عن السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
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