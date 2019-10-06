الأهلي يرفض الراحة ويجهز خطة التوقف الدولي

قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر استمرار اليوم التدريبات بدون راحة عقب الفوز على فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته بدون راحة، حيث يقام المران في الخامسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الفريق قد تغلب على نظيره فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر أمس على استاد أسوان.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني سيعقد جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني؛ سواء بإقامة مباراة ودية من عدمه وفقا لظروف الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مباراة أسوان وبدأ مرحلة إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التي تعقب فترة التوقف الدولي وعلى رأسها مباراة الزمالك في الدوري.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، مشيرا إلى أن وجود عناصر مميزة وجاهزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية ويتوافق مع خطط الأندية الكبيرة التي تنافس على حصد البطولات.

ووجه مدير الكرة التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة في هذه المرحلة