توجيهات عليا جديدة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية

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كشفت مصادر أنه تم رصد تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على ما يطلب الإفادة، مما يسبب التعطيل على نحو غير مبرر، ولا يتفق مع توجيهات القيادة بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.



وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا صدرت إلى أجهزة الدولة “كافة الوزارات والأجهزة الحكومية”، بضرورة سرعة التجاوب خلال 24 ساعة على ما يردهم من أسئلة واستفسارات، وذلك حرصا على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام.



وشددت التعليمات على العرض للمقام السامي عن أي تجاوز في تنفيذ هذا الأمر لمحاسبة المتسببين في ذلك”.



وبينت المصادر أنه في أحوال تكون الإفادة خلال (48) ساعة إذا كانت المعلومة متوافرة لدى الجهة، وفي حال الحاجة إلى دراسة الموضوع فيكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.



وأكدت التوجيهات ضرورة أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل على مستوى عالٍ من المسؤولية، ومرتبطان مباشرة بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة، للتواصل معه عند الحاجة، وتزويد الجهات العليا بأسمائهم ومناصبهم وأرقام هواتفهم، وتحديث ذلك أولا بأول.



وأنجز برنامج "حساب المواطن" أكثر من 975 ألف خدمة فى الربع الثالث من العام الجارى على جميع المنصات شاملة خدمة صوتك مسموع، والحساب الرسمى، وحساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والمستندات التى تم التحقق منها بالإضافة للاعتراضات والمكالمات الواردة والصادرة من مركز الاتصال والطلبات التقنية التى تمت معالجتها.



وحسب وكالة "واس"، أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطانى أن فريق مركز الاتصال تعامل مع أكثر من 493 ألف اتصال على الرقم الموحد 19912، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 9 ثوان فيما بلغ متوسط مدة المكالمة مع المستفيد قرابة الخمس دقائق، وعمل البرنامج من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 67 ألف طلب تقني، وتعامل مع حوالي 207 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق.



وبين أن عدد المستندات المتحقق منها التي تم مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة بلغت أكثر من 87 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومى، مشيرا إلى أن البرنامج استقبل أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، أما عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين فبلغت أكثر من 107 آلاف طلب واستفسار، وتجاوزت نسبة رضا المستفيدين على سرعة الإنجاز وجودة التعامل 95% فى الربع الثالث من عام 2019م.

