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حجز 7500 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
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حجز 7500 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس
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مروى الجلاصي
 
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، ليوم أمس السبت 05 أكتوبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الأمن العــــام:

 

- القيام بـ 119 عملية حجز.

- تحرير 16 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 06 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

-  القيام 11 غزالة فورية.

- في المجال الصحي:

 

- تحرير 95 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 109 مخالفة صحية.

أهم عمليّات الحجز:

 

- حجز 2500 كلغ من "البرتقال" بولاية المنستير.

- حجز 586 لتر من الزيت المدعم بولاية منوبة.

- حجز 7500 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.

- حجز 230 علبة سجائر مجهولة المصدر بولاية صفاقس.
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