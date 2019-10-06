حجز 7500 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، ليوم أمس السبت 05 أكتوبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 119 عملية حجز.
- تحرير 16 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 06 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام 11 غزالة فورية.
- في المجال الصحي:
- تحرير 95 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 109 مخالفة صحية.
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 2500 كلغ من "البرتقال" بولاية المنستير.
- حجز 586 لتر من الزيت المدعم بولاية منوبة.
- حجز 7500 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.
- حجز 230 علبة سجائر مجهولة المصدر بولاية صفاقس.
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