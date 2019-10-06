حجز 7500 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، ليوم أمس السبت 05 أكتوبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:





في مجال الأمن العــــام:









- القيام بـ 119 عملية حجز.





- تحرير 16 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 06 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام 11 غزالة فورية.





- في المجال الصحي:









- تحرير 95 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 109 مخالفة صحية.





أهم عمليّات الحجز:









- حجز 2500 كلغ من "البرتقال" بولاية المنستير.





- حجز 586 لتر من الزيت المدعم بولاية منوبة.





- حجز 7500 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.





- حجز 230 علبة سجائر مجهولة المصدر بولاية صفاقس.