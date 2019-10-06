البرتغال: من المتوقع أن يفوز "أنطونيو كوستا" برئاسة الوزراء

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بدأت البرتغال في التصويت اليوم الاحد في انتخابات يتوقع أن يفوز بها رئيس الوزراء "انطونيو كوستا" دون أغلبية صريحة تاركة مصير الحلفاء المحتملين هو السؤال الرئيسي.



وقال كوستا خلال تجمع حاشد: "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتم تقييد أيدينا".



وأضاف: "نحن بحاجة إلى القوة لضمان أربع سنوات من الاستقرار وألا نكون حكومة قصيرة الأجل".



وتمت الإشادة بحكومة كوستا من قبل بروكسل وفي الداخل لدمجها الانضباط المالي مع تدابير لتعزيز النمو بعد الركود وتقشف أزمة ديون البرتغال 2010-14.



قالت فاطمة أبريو البالغة من العمر 81 عامًا في مركز اقتراع بوسط لشبونة في وقت مبكر من يوم الأحد: "أنا أصوت لكوستا مرة أخرى. لقد قام بعمل جيد بالنسبة لنا، إنه مثل الشعب، ويدافع عن الناس، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يفعل أكثر من ذلك إذا فاز.



ووافقه الرأي لويس ألبرتو لوبيز برازاو، وهو رجل بلا مأوى يبلغ من العمر 46 عامًا.



وقال بعد التصويت لصالح الاشتراكيين: "أنا من عائلة فقيرة وأنا أعاني، ولكني أثق في هذه الحكومة".



ولكن بعد سلسلة من الفضائح، من خلاف المحسوبية إلى تورط وزير سابق في تستر لجيش لسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية، قال ناخبون آخرون إن الوقت قد حان للتغيير.



ولم تكن السنوات الأربع الماضية رائعة بالنسبة لي. وقال أدريانو ماسيدو، جامع القمامة البالغ من العمر 66 عامًا، الذي صوت لصالح حزب الوسط الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إنه نفس الوضع الذي كان عليه في عام 2009 أثناء الأزمة.



واضاف: "يقول السياسيون إن كل شيء على ما يرام، ولكن إذا كان على ما يرام، فهو مناسب لهم فقط، ولم أتلق زيادة في الرواتب منذ عام 2009."



ويتم الاقتراع في مديرية الأمن العام بنسبة تقل عن 30٪ ومن المتوقع أن تفقد المقاعد، في حين يُرى الاشتراكيون يفوزون بأكثر من عام 2015.



وليس من المتوقع أن تكون المفاوضات التي تلت الانتخابات في حالة من الفوضى كما هو الحال في إسبانيا المجاورة، التي لا تزال تفتقر إلى حكومة بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات وتتجه إلى انتخابات متكررة في نوفمبر.



وفي عام 2015 استغرق الأمر أقل من شهرين لكوستا، الذي احتل حزبه بالفعل المرتبة الثانية، خلف مديرية الأمن العام، لإقامة تحالف غير متوقع مع حزبين من أقصى اليسار، وحزب يوروسكتيك، كتلة اليسار والشيوعيين، وأقسم اليمين الدستورية كرئيس للوزراء.



وبعد مرور أربع سنوات، طالب اليسار المتشدد بمزيد من الإنفاق العام واتهم كوستا بالتوجه نحو اليمين. واستبعد كوستا بالفعل ائتلافًا رسميًا ولكنه قد يحاول تجديد اتفاقه الحاكم مع أحد الأحزاب أو كليهما.



وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحًا، ويغلق في الساعة 7 مساءً. ومن المتوقع أن تخرج استطلاعات الرأي بعد ساعة وستتحول النتائج الرسمية إلى المساء. اعتمادًا على مدى قرب النتيجة، وقد تظهر صورة واضحة بسرعة أو تستغرق أيامًا أو حتى أسابيع.



ومن المتوقع أن تسجل البرتغال أدنى عجز في الميزانية خلال 45 عامًا من تاريخ الديمقراطية هذا العام. والاقتصاد في طريقه للنمو 1.9٪ في عام 2019، أعلى من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، وساعد على نمو الصادرات وصناعة السياحة المزدهرة.

