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الطريقة الصحيحة للتعامل مع زيوت محرك السيارة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
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الطريقة الصحيحة للتعامل مع زيوت محرك السيارة
زيت محرك السيارة
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حذر خبراء نادي السيارات الألماني من التهاون في التعامل مع زيت محرك السيارة، نظرا لأن الزيت له أدوار عدة في السيارة فلا يقتصر تزليق أجزاء المحرك الداخلية ومنع احتكاكها أثناء الدوران، ولكنه يعمل على تبريد المحرك وتنقية غرفة التشغيل من الشوائب الناجمة عن الاحتكاك والهواء.

ومن هنا نقدم لكم خطوات يمكن اتباعها لتفاديا تعطل السيارة، وللتعامل مع زيوت السيارة بشكل صحيح 

- إضاءة لمبة الزيت في لوحة القيادة يعتبر إنذار حقيقي بإمكانية تعرض المحرك للتلف بسبب نقص مستوى الزيت داخل غرفة المحرك عن الحد الأدنى الآمن، أو بسبب انتهاء صلاحية الزيت وعدم قدرته على أداء مهمته.

- يجب ألا يقل الزيت الجديد بأي حال عن ثلاثة لترات، ويمكن التعرف على عدد اللترات التي يحتاجها المحرك بمراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص بالسيارة.

- معدل أداء الزيت يختلف باختلاف أنواعه، فهناك زيوت تصلح للسير لمسافة 1000 كم وأخرى لـ3000 وثالثة لـ10 آلاف، لذا يجب أولًا تحديد أي الزيوت التي تحتاجها وفقًا لمعدل استخدامك للسيارة.

- لتجنب الوقوع في فخ الزيوت المغشوشة إضغط هنا للتعرف على كيفية تفادي شراء زيوت غير أصلية.

- السيارات المصفحة من الأسفل يتم التعامل معها بواسطة آلة شفط سوائل عند تغيير الزيت، وهي الحالة التي يجب الاستعانة فيها بمركز فني متخصص.
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