"عرض مواد وثائقية وتكريم الأبطال".. كيف احتفلت الدولة بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر؟

شهدت الساعات الأولى للاحتفال بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، العديد من المشاهد، استهلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلقاء كلمة على الشعب، أكد خلالها أن تكاتف الجيش والشعب حقق نصر أكتوبر، بالإضافة لزيارة طلاب المدارس بانوراما أكتوبر، فضلاً عن فعاليات الجامعات والتي تتضمنت الكثير منها كمعرض تشكيلي يقديم لوحات تجسد الشخصيات التي شاركت في حرب أكتوبر، وبعض الصور التي تجسد الملحمة، وتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر.





وتحل اليوم الأحد الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلي في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء، حيث تأهبت مؤسسات الدولة، للاحتفاء بها، بالعديد من الفعاليات منها تنظيم وزارة الثقافة، 500 فعالية في مختلف المحافظات وندوات ومعارض، بالاضافة إلى إذاعة وزارة الدفاع المصرية، مواد وثائقية وتسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة.





وبدأت وزارة الدفاع المصرية، إذاعة مواد وثائقية وتسجيلية عّن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك مع بداية شهر الانتصارات، والذي استطاع فيه الجيش المصري، على العدو الاسرائيلي في 6 أكتوبر 1973 في الحرب التي شهد لها العالم لما حققته القوات المسلحة والشعب المصري من اعجاز على كافة المقاييس. وتذيع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على مدار الشهر العديد من الأفلام الوثائقية، والمواد الفيلمية النادرة عّن حرب اكتوبر، بالإضافة للعديد من الفعاليات والندوات.





كلمة للرئيس السيسي وجه خلالها التحية والتقدير للشهداء

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لأرواح أبطال مصر شهداء جيشها العظيم الذين روت دماؤهم الغالية تراب سيناء المقدس، كما وجه التحية لأبناء وأسر شهداء مصر في كل العصور وفي الحرب على الإرهاب، قائلا: تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم لتروى تراب سيناء المقدس، وأن أبناءكم وأحفادكم عاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم والحفاظ على ما تركتموه من وطن حر.





كما وجه السيسي، خلال كلمة ألقاها اليوم، أن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، مؤكدًا أن يوم السادس من أكتوبر، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل، مضيفا: "يوم السادس من أكتوبر يمثل نصرا عسكريا باهرا للقوات المسلحة وتعبيرا فريدا عن إرادة وتماسك شعب"، مؤكدًا أن تكاتف الشعب مع قواته المسلحة جعله جيشا يخرج من هذه الملحمة نصرا يرد الاعتبار ويفتح الأبواب لاستعادة الأرض وتحقيق السلام معا، لافتًا إلى أن خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحروب وأساليبها إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم يربطه بأرضه رباط وثيق وبجيشه الوطني ميثاق وعهد، مشيرًا إلى أن الحروب الحديثة تستهدف تدمير الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية وتصوير الدولة وكأنها العدو، مؤكدًا أنه على ثقة كاملة بالنصر على تلك الحروب.





احتفال المدارس وزيارة بانوراما أكتوبر

واحتفلت المدارس بانتصار أكتوبر العظيم ومرور الذكرى 46، بهدف تعزيز الانتماء والولاء وتعريف الطلبة بالبطولات التي قدمها أبطال حرب 1973، حيث ارتدى الطلاب ملابس عليها علم مصر. و تم البدء في زيارة بانوراما أكتوبر، وهناك أعمال للطلاب تجسد بطولات الجيش في معرض مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك بهدف رفع الوعي لدى الطلبة وتحفيزهم نحو الإصرار والتفوق واتخاذ قدوة من هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه.





احتفال الجامعات المصرية

وتحت عنوان "العبور الجديد"، أعلنت الجامعات المصرية، الاحتفال بنصر أكتوبر، وتتضمن عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية. يأتي ذلك في إطار دورها التوعوي والخدمي، بربطها بالمجتمع في مختلف المناحي الثقافية والاجتماعية، تأتي هذه الفعاليات لتنمية الوعي لدى الشباب الجامعي بأسباب النصر، والتضحيات التي قدمها رجال قواتنا المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه حتى تحقيق النصر العظيم.





وتشارك جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية بالقوات المسلحة المصرية ضمن معرض "ذاكرة أكتوبر"، في بانوراما حرب أكتوبر بمدينة نصر، ابتداءً من 5 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع. كما تشارك الجامعة خلال الاحتفالات في المعرض التشكيلي من خلال تقديم لوحات تجسد الشخصيات التي شاركت في حرب أكتوبر، وبعض الصور التي تجسد الملحمة، إلى جانب المشاركة في ورشة فنية طوال فعاليات المعرض، وفقرات شعرية عن مصر، وتقديم طلاب المسرح مسرحية تحاكي حرب أكتوبر المجيدة وما قامت به قواتنا المسلحة خلال الحرب، كما يقدم أوركسترا الجامعة، لأول مرة حفلًا يتضمن الأغاني الوطنية بالمسرح المكشوف ببانوراما أكتوبر.





تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر

كما قامت جامعة عين شمس بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة خلال فعاليات الندوة التي نظمتها الجامعة بعنوان "حديث البطولات". وبمشاركة طلاب جامعة قناة السويس، انطلقت فعاليات الاحتفالات بانتصارات أكتوبر والتي بدأت بمسيرة للدراجات ضمت ٥٠٠ طالب وطالبة، وماراثون جري، شارك فيه 750 طالبا وطالبة، كما أقيمت منافسات في تنس طاولة وكرة السرعة، وتنظيم معرض أعمال الأسر الطلابية.



