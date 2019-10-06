رئيس الوزراء الأيرلندي يسعى للقاء "جونسون" الأسبوع المقبل

يسعى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إلى عقد اجتماع مع نظيره البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل، مؤكدًا، أن الوقت كان ضيقًا أمام لندن للمضي قدمًا في مقترحات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي قدمتها هذا الأسبوع.





وقال "فارادكار" للصحفيين: "نحن بصدد محاولة ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء جونسون الأسبوع المقبل".





وأضاف: "الوقت ضيق. لدينا قمة أوروبية يومي 17 و 18 أكتوبر، وليس من المعقول أن نتوقع من 27 أو 28 زعيم حكومي أن يقرروا ويوقعوا على شيء لا يروه إلا في الليلة السابقة أو قبل يومين".





ومع مرور أقل من شهر على خروجها المقرر، يسعى "جونسون" إلى إجراء تغييرات كبيرة في كيفية التعامل مع القضية الأكثر إثارة للجدل - الحدود بين أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي - في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها سلفه تيريزا ماي، منذ عام تقريبًا.





لكن الاتحاد الأوروبي وإيرلندا قالا، اليوم الخميس، إنه من غير المرجح أن تؤدي المقترحات إلى اتفاق، حيث حذرت دبلن- عاصمة أيرلندا- بصراحة بريطانيا متجهة نحو الخروج بدون صفقة ما لم تقدم المزيد من التنازلات.





وقال رئيس وزراء فنلندا، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه أبلغ "جونسون" في مكالمة هاتفية يوم السبت، أنه من المهم إيجاد حل في غضون أسبوع، في الوقت المناسب للقمة.





وأضاف رئيس الوزراء انتي رين في بيان: "صرح جونسون بأنه يوافق على الجدول الزمني وفهم أن الشروط التي قدمتها فيما يتعلق بالتمسك باتفاق الجمعة (سلام أيرلندا الشمالية)، والحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي وضمان وجود سوق داخلي فعال شرط أساسي من أجل التوصل إلى حل"





ورفضت متحدثة باسم "جونسون" التعليق على المناقشات مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين.





وقد أشار كل من الاتحاد الأوروبي وايرلندا، "إلى أن مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تسفر عن صفقة، مع تحذير دبلن بصراحة من أن بريطانيا تتجه نحو الخروج بدون صفقة ما لم تقدم المزيد من التنازلات".





قال الاتحاد الأوروبي، إنه يدعم إيرلندا تمامًا وأنه على الرغم من أنها كانت مفتوحة للمناقشات، إلا أنها لا تزال غير مقتنعة بخطة جونسون، التي عرضها المسئولون البريطانيون كعرض أخير لتفادي خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.





وقبل 28 يومًا فقط من مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، يتخذ الجانبان موقفهما لتجنب إلقاء اللوم على التأخير أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.





وقول جونسون، إنه يريد اتفاقًا ولكنه يصر على أنه لا يمكن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ويشير الاستقبال اللطيف من بروكسل إلى اقتراح جونسون إلى أي مدى متباعد بين الجانبين عند الرحيل الأول لدولة ذات سيادة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم تشكيلها من أنقاض أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.





وقال ليو فارادكار، رئيس الوزراء الأيرلندي، وهو المفتاح لأي اتفاق محتمل، إنه لا يفهم تمامًا كيف يمكن أن تعمل المقترحات البريطانية، وأن دبلن لا يمكنها التوقيع على معاهدة لا تضمن وجود حدود إيرلندية بريطانية مفتوحة.





وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: "أن الكتلة ظلت متحدة بالكامل وراء إيرلندا".





وقال تاسك، "ما زلنا منفتحين ولكننا غير مقتنعين"، وبعد التحدث إلى فارادكار، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "أن الاقتراح ينطوي على عدد من القضايا الإشكالية".





وقدم "جونسون "ما قاله مكتبه كان آخر نقطة خرج بها الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، حيث قدم حلًا وسطًا ممكنًا حول القضية الأكثر إثارة للجدل، والتي حظيت في البداية بترحيب حذر من الاتحاد الأوروبي.