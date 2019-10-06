لطيفة في ذكرى حرب ٦ أكتوبر: كل عام ومصر في خير وأمن وسلام

وتابعت: "كل عام ومصر في خير وامن وسلام."

طول ما ايدينا في ايد بعضينا تعلى كمان وتعلى

وتقول الأغنية: "هالله هالله.. لفيت كل البلاد لكن أجمل معاد كان هنا تحت سماها.. من واحنا صغيرين دايمًا متعودين على حضنها ودفاها.. مصر.. ليها تاريخ ورسالة.. مصر.. مصنع الرجالة.. مصر جوة الروح متشالة".

والأغنية من كلمات محمود صلاح، ألحان وتوزيع محمد رحيم، وهي مهداة من وزارة الدفاع المصرية.

يذكر أن لطيفة قدمت لمصر عدداً كبيراً من الأغانى الوطنية طيلة مشوارها الفنى مثل "بتكلم بلدى"، "يا خالة قمر"، "تحيا مصر"، "مهما رُحنا مهما جينا"، "الهمة الهمة"، "عشقانة"، و"لبيك يا علم العروبة".





وعلى صعيد آخر، كانت لطيفة قد توعدت كل من سيغني لها بدون إذن منها.





فقد عبرت لطيفة عن تعبها طيلة السنوات الطويلة الماضية، في تقديم أغنيات تليق بها وبجمهورها وتركت بصمة كبيرة بها في أذهان جمهورها.





ووجهت لطيفة رسالة شديدة اللهجة لأي شخص ينتوي تقديم أغنياتها بصوته قائلة: "اعتقد ان انا بما اني تعبت فى مشواري وانتجت كل رصيدي والبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي ساتخذ نفس موقف ريما الرحباني واعلن اني ساتخذ كل الاجراءات القانونية لمن يغني او يسجل او يعيد توزيع اي اغنيه من اغانيا".





وأحدث هذا القرار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا، من قبل رواد التواصل الإجتماعي، فمنهم من رأي أنها محقة تمامًا في اتخاذ هذا القرار حفاظًا على حقوقها.





فيما رأي البعض الآخر أنها أخطأت في اتخاذ هذا القرار وكتابة هذه التغريدة.





وفي سياق آخر، قدمت لطيفة بشرى سارة لكل المواهب الجديدة وعرضت عليهم فرصة ذهبية.





حيث أعلنت أنها تبحث عن مواهب جديدة في عالم الإخراج لكي تستعين بهم في إخراج أحدث كليباتها القادمة.





وعلقت لطيفة عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر قائلة: ‏صباح ومساء الأمل والإبداع.





وأضافت: اقترح على كل واحد شايف انه عنده إمكانية اخراج فيديو كليب او lyrics videos يبعثلنا تجربته . حابه اتعامل مع مبدعين جداد يستاهلوا الفرصه . انا مستنيه.





وعبر متابعو لطيفة عن إعجابهم الشديد بالفكرة واصفين إياهم بأنها خطوة ذكية من لطيفة للاستعانة بمواهب الشباب وقدراتهم وامكانياتهم التي تحتاج فقط فرصة لإظهارها، وهاهي لطيفة أعطت هذه القدرات قبلة الحياة بهذا العرض.



