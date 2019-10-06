الطالع الفلكى الأحد 6/10/2019..النّصر لِمصر!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الخامسة و42 دقيقة فجر غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى السادسة و 5 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 26 تُوت قبطى ، 6 تِشْرين أوَّل رُومى، 7 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - بعد أن أفقدت العدوّ قُدرتَه وتَوَازُنه ، فى سِتّ سَاعَات. (أحمد زكى من فيلم أيّام السادات-2001)









*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*السّادس من أكتوبر

يوم الفخر والفرحة بانتصار مصر على العدوّ وشعورنا بالعزّة والكرامة باسترجاعنا لكل شبر من أرض بلدنا الحبيب مصر ، لا تبخل بقراءة الفَاتِحَة على أرواح شهدائنا الأبرار فهم لم يبخلو علينا بدمائهم لِنَنعم بما نحن عليه الآن من الأمن والأمان.









*القمر فى الجدي يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة،لاتستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.









*من أسرار مواليد الجدي

تميّزهم بأن أعمالهم يتقدمون فيها ببطء لكن نتيجتها متينة صلبة،لايتحدّون السلطة الأبويّة ويحترمون التسلسل الهرمى والوظيفى فى العمل و الأسرة لكنهم يتحدّون المخاطر دون أى شعور بالرّهبة فالمهارة والحَذَق و الشّطارة وقبول المُهمّات التى يجبن الآخرون عنها هى علامة لعفريت يتمتّع بالقوّة والأمانة لنقلك من سَبَأ للقدس مع تقديره لسقف وحدود قدراته حتى لايتعرض لسقطة مُميتة من قمّة نجاحه ، رغم كثرة العراقيل وقلّة المُصادفات السعيدة بالمُقارنة مع أبراج أخرى فهو يستمتع بالتغلب على تلك العراقيل ويشعر معها بلذّة التفوق ، هو نجيب الرّيحانى بفيلم غزل البنات صاحب الحظّ السيئ لكنه حاذق ماهر فى صنعته.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج الثور: فى زيارات اليوم الإجتماعيّة أو مكالماتك الهاتفيّة فالكتمان فضيلة للحفاظ على أسرارك الشخصيّة ، خير الكلام ما قَلّ ودَلّ.





برج الجوزاء: أخفض صوتك و خفّف من نبرة التوتر عند حديثك مع والديْك أو أحد أفراد أسرتك ، غلّف أسلوبك بورقة سوليفان رقيقة لتجد الأذن المُنصتة لكلامك.





برج السّرطان: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.





برج الأسد: إبتعد عن السّلع الإستعراضيّة الباهظة دون نفع أو فائدة ملموسة وابتعد عن الأقساط والقروض، الحياة بلا ديون سببٌ للنوم العميق.





برج العذراء: قد تكون فى مزاج لإفتعال مشكلة أو نكش ومُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الميزان: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج القوس: قد تُتاح لك الفرصة لسداد ديون غارم أو مُحتاج والتى قد تكون صغيرة بالنسبة لك وثقيلة على المُحتاج ، فلا تبخل.





برج الجدى: قم بوضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: أحد الأقارب أو الأصدقاء يبدو حسّاساً زيادةً عن اللزوم فحاول أن تكون لطيفاً قدر المستطاع ، من زاد مُزاحه قلّت هيبته وكَثُرَ خطؤه.





برج الحوت: حاول التوفيق بين رضا ست الحبايب/والدتك ، وست الحلوين/ زوجتك أو خطيبتك ، أوعدم طغيان خدماتك لفرد من أسرتك على خدماتك لشخص آخَر.



