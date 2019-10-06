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صراع نجوم العالم فى سيف المبارزة لرواد السلاح

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
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صراع نجوم العالم فى سيف المبارزة لرواد السلاح
وزير الرياضة مع رواد السلاح
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الفجر الرياضي
 
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تشهد منافسات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة فى يومها الثانى صراعا شرسا بين نجوم اللعبة بمسابقة سيف المبارزة.

وتقام اليوم منافسات فوق 50 و 60 عاما للرجال وفرق السيدات .

ويمثل مصر فى منافسات اليوم كل من خالد كابش وحسام الشربينى 50 عاما ومحمد شعبان 60 عاما .

يذكر أن البطولة يشارك فيها 46 دولة يمثلهم اكثر من 700 لاعب لاعبة من مختلف انحاء العالم وتقام للمرة الاولى فى قارة افريقيا .

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