وكالة أفغانية: طالبان تطلق سراح 43 مدنيا
ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن حركة طالبان أطلقت سراح 43 مدنياً، كانوا قد اختطفوهم من منطقة خواجه عمري بإقليم غزني.
وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم إقليم غزني،
أن مسلحي طالبان اختطفوا 43 مدنياً بالمنطقة قبل يومين.
وأضاف البيان أن مسلحي طالبان أطلقوا سراح الرهائن مساء أمس السبت، بعد أن تدخل شيوخ القبائل المحليون وتفاوضوا مع المسلحين، ولم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.
وأوضح مسؤول أفغاني إن مقاتلي طالبان شنوا
هجمات علي مناطق في تالوكان وحولها، عاصمة إقليم تخار الشمالي. وقال جواد الهاجري، المتحدث باسم حاكم المقاطعة،
اليوم الأربعاء إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت هناك معارك نارية متفرقة بين
القوات الأفغانية وطالبان حول مدينة طلقان. وأضاف الهاجري إنه تم تشريد أكثر من
4000 أسرة نتيجة المعارك بالأسلحة في ثلاث مناطق، مشيرا الي ان القوات الأفغانية بدأت
عملية تطهير ضد المتمردين. وتابع نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية،
في تقرير منفصل من مقاطعة كابيسا الشمالية، انه قتل ستة مدنيين، بينهم نساء وأطفال،
عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق. وألقى رحيمي باللوم على طالبان وأضاف أنه
اصيب مدنيين اثنين آخرين في انفجار مساء الثلاثاء في منطقة نجراب. لم تعلق طالبان. وفي وقت سابق، اوضح مسؤولون إن طالبان شنت
هجوما متعدد الجوانب على مقر محلي في منطقة نائية في شمال أفغانستان في وقت مبكر يوم
الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شرطيا على الأقل ونشوب معركة نارية استمرت لساعات. وقال منير أحمد فرهاد المتحدث باسم حاكم
المقاطعة إن الهجوم على مقر مقاطعة شورتبا في إقليم بلخ الشمالي بدأ في الصباح الباكر.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان ان المتمردين اجتاحوا المجمع. نفى فرهاد هذا الزعم، قائلًا إن قوات الأمن
الأفغانية لا تزال تسيطر على مقر المقاطعة وأن التعزيزات كانت في طريقها إلى شورتبا.
وأوضح مسؤول أفغاني إن مقاتلي طالبان شنوا
هجمات علي مناطق في تالوكان وحولها، عاصمة إقليم تخار الشمالي.
وقال جواد الهاجري، المتحدث باسم حاكم المقاطعة،
اليوم الأربعاء إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت هناك معارك نارية متفرقة بين
القوات الأفغانية وطالبان حول مدينة طلقان.
وأضاف الهاجري إنه تم تشريد أكثر من
4000 أسرة نتيجة المعارك بالأسلحة في ثلاث مناطق، مشيرا الي ان القوات الأفغانية بدأت
عملية تطهير ضد المتمردين.
وتابع نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية،
في تقرير منفصل من مقاطعة كابيسا الشمالية، انه قتل ستة مدنيين، بينهم نساء وأطفال،
عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق.
وألقى رحيمي باللوم على طالبان وأضاف أنه
اصيب مدنيين اثنين آخرين في انفجار مساء الثلاثاء في منطقة نجراب. لم تعلق طالبان.
وفي وقت سابق، اوضح مسؤولون إن طالبان شنت
هجوما متعدد الجوانب على مقر محلي في منطقة نائية في شمال أفغانستان في وقت مبكر يوم
الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شرطيا على الأقل ونشوب معركة نارية استمرت لساعات.
وقال منير أحمد فرهاد المتحدث باسم حاكم
المقاطعة إن الهجوم على مقر مقاطعة شورتبا في إقليم بلخ الشمالي بدأ في الصباح الباكر.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان ان المتمردين اجتاحوا المجمع.
نفى فرهاد هذا الزعم، قائلًا إن قوات الأمن الأفغانية لا تزال تسيطر على مقر المقاطعة وأن التعزيزات كانت في طريقها إلى شورتبا.
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