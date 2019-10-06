ماندى عصام تتأهل إلى طوكيو .. وأمين يعد بمزيد من لاعبى الجمباز فى الاوليمبياد
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
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الفجر الرياضي
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تأهلت ماندي عصام لاعبة منتخبنا الوطنى للجمباز الفنى إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وذلك بحصولها على المركز ال 17 فى منافسات الفردى العام ببطوله العالم للجمباز الفنى انسات المقامة حاليا بمدينة شتوتجارد الألمانية ، حيث يتأهل إلى الاوليمبياد أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم ، من اللاعبات التى لم تتأهل فرقهن للدورة .
قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصرى للجمباز أن تأهل لاعبة مصرية إلى الاوليمبياد من خلال بطولة العالم كان أمرا صعبا للغاية ، ومع ذلك اشتغل الجهاز الفنى ومجلس الإدارة على تحقيق الشيء الصعب ، وكلل الله مجهود الجميع بالنجاح ، ليتبقى مقعد آخر للتأهل للاوليمبياد من خلال بطولة إفريقيا والتى سوف تشهد منافسة قوية وصعبة من لاعبات جنوب إفريقيا للحصول على بطاقة التأهل الثانية ، وسوف يسعى الجميع داخل إتحاد الجمباز للحصول على البطاقة الثانية ، وهذا هو العدد المحددة للتأهل فى الجمباز الفنى آنسات فى الفردى العام لمصر .
أضاف أمين أن منتخبنا الوطنى للجمباز الفنى آنسات حقق فى بطولة العالم الماضية بقطر المركز ال 25 ، وفى بطولة العالم الحالية بألمانيا تقدم منتخبنا خطوة مهمة للإمام بالحصول على المركز ال 24 على مستوى العالم وهذا تقدم ملحوظ ، وكنا نأمل أن نتقدم مركزين للإمام ولكن الحمد لله على كل شىء ، وهذا يعد إنجاز بكل المقاييس ، ويؤكد أن الجميع يسير فى الإتجاه الصحيح نحو تطوير الجمباز المصرى ، الذى يشهد طفرة هائلة خلال السنوات القليلة الماضية ، معلنا أن الإتحاد سوف يسعى للتأهل للدورة الأوليمبية بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات لطوكيو .
قال أمين أن المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية حرص على تهنئته بتأهل ماندى عصام إلى الاوليمبياد ، وذلك من خلال الإتصال التليفونى ، كما هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اللاعبة ومجلس إدارة الإتحاد على هذا الإنجاز ، والطفرة الهائلة التى يعيشها الجمباز المصرى على مدار الثلاث سنوات الماضية ، والتى ترجع إلى السياسة التى يتبعها الاتحاد منذ إنتخابه فى الوصول باللعبة إلى العالمية خلال تلك الدورة ، مع المنافسة على ميداليات فى بطولات العالم المقبلة خلال دورة مجلس الإدارة المقبلة ، ولكن الإنجازات جاءت سريعا بالوصول إلى العالمية والحصول على ميداليات خلال تلك الدورة التى يدير الإتحاد خلالها الدكتورة نهاد زايد المديرة التنفيذية للاتحاد .
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