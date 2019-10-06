ماندى عصام تتأهل إلى طوكيو .. وأمين يعد بمزيد من لاعبى الجمباز فى الاوليمبياد

تأهلت ماندي عصام لاعبة منتخبنا الوطنى للجمباز الفنى إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وذلك بحصولها على المركز ال 17 فى منافسات الفردى العام ببطوله العالم للجمباز الفنى انسات المقامة حاليا بمدينة شتوتجارد الألمانية ، حيث يتأهل إلى الاوليمبياد أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم ، من اللاعبات التى لم تتأهل فرقهن للدورة .





قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصرى للجمباز أن تأهل لاعبة مصرية إلى الاوليمبياد من خلال بطولة العالم كان أمرا صعبا للغاية ، ومع ذلك اشتغل الجهاز الفنى ومجلس الإدارة على تحقيق الشيء الصعب ، وكلل الله مجهود الجميع بالنجاح ، ليتبقى مقعد آخر للتأهل للاوليمبياد من خلال بطولة إفريقيا والتى سوف تشهد منافسة قوية وصعبة من لاعبات جنوب إفريقيا للحصول على بطاقة التأهل الثانية ، وسوف يسعى الجميع داخل إتحاد الجمباز للحصول على البطاقة الثانية ، وهذا هو العدد المحددة للتأهل فى الجمباز الفنى آنسات فى الفردى العام لمصر .





أضاف أمين أن منتخبنا الوطنى للجمباز الفنى آنسات حقق فى بطولة العالم الماضية بقطر المركز ال 25 ، وفى بطولة العالم الحالية بألمانيا تقدم منتخبنا خطوة مهمة للإمام بالحصول على المركز ال 24 على مستوى العالم وهذا تقدم ملحوظ ، وكنا نأمل أن نتقدم مركزين للإمام ولكن الحمد لله على كل شىء ، وهذا يعد إنجاز بكل المقاييس ، ويؤكد أن الجميع يسير فى الإتجاه الصحيح نحو تطوير الجمباز المصرى ، الذى يشهد طفرة هائلة خلال السنوات القليلة الماضية ، معلنا أن الإتحاد سوف يسعى للتأهل للدورة الأوليمبية بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات لطوكيو .



