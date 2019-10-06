شرطة مكة: مقيم يُعذب زوجته ويربط أبناءه بالسلاسل

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ضبطت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، مُقيمًا اتُّهم بتعنيف وتعذيب زوجته وضرب أبنائه وتقييدهم بسلاسل حديدية.



وتقدمت زوجة المتهم ببلاغ يفيد بتعرّضها للتعذيب والضرب المُبرح، إلى جانب الاعتداء على أبنائها الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 9 أعوام بالسوط والتقييد بسلاسل حديدية من قِبل والدهم.



وأحالت شرطة الكعكية بمكة، الزوجة والأطفال المعنفين إلى المستشفى لإصدار تقرير طبي حول حالاتهم، كما جرى فتح تحقيق مع المتهم للوقوف على ملابسات القضية.



وتعتبر مديرية الأمن العام السعودي هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الارهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.



ومن أهداف المؤسسة:

حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.

الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.

تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.

ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.

مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.

حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.



أما عن المهام:

منع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها.

ضبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة.

مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.

تنظيم حركة المرور، وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق، وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقيق فيها.

إصدار رخص السيارات وقيادتها.

قبول الشكاوى والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها.

توفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل: الحج والمواسم، واستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية.

مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها.



ومن الإدارات التابعة:

الإدارة العامة للمرور (السعودية)

الإدارة العامة لدوريات الأمن.

شؤون التدريب.

القوات الخاصة لأمن الطرق.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

إدارة التوجيه الفكري والمعنوي.

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

شرط المناطق.

الخدمات الطبية

إدارة البحث والتحريات الجنائية