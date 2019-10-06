"السيسي": الشعب المصري سئم من الخداع والمخادعين وقادر على صون بلاده



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في ذكرى نصر حرب أكتوبر الـ 46، إلى أن أشكال الحرب وأساليبها تغيرت خلال العقود الأخيرة، وصولا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، وتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.



وأضاف، أن تلك الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة، وبث الخوف والإرهاب، وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته، بحيث تصبح المؤسسات الوطنية عدو، والجهات التي تشن الحرب كالحصن والملاذ، منوهًا بأن النصر في الحروب التي تقوم على الخداع والأكاذيب يكون معقودا على وعي كل مواطن ومعتقداته، مؤكدا أنه على ثقة تامة بالنصر في هذه الحرب، وأن الشعب المصري يدرك بقلبه الصدق من الافتراء.



وتابع أن الشعب المصري الأصيل سئم من الخداع والمخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل، فالشعب المصري قادر دوما على مواصلة انتصاراته، وحماية دولته ومؤسساتها.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قدر مصر أن تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أما صلابة وتماسك الشعب المصري، الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه ميثاق وعهد، بالحفاظ على الأرض، وصون الكرامة، وحماية الشعب.