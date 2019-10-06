زيدان يكسب الرهان على نجمه الأوحد لإنقاذ ريال مدريد

أثنت صحيفة ماركا الإسبانية على الأورجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الأمس أمام غرناطة والتي فاز فيها الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.









وواصل ريال مدريد تصدره لجدول ترتيب الليجا عقب الفوز أمس على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.









وقال الصحيفة إن من بين كل اللاعبين الذين ساهموا في فوز الفريق يوم أمس على غرناطة ، كان فالفيردي هو من خطف الأنظار بالمستوى الذي قدمه والجاهزية التي أظهرها ة بطريقة لعبه المباشرة.









وأضافت كان زين الدين زيدان واضحا بشأن فالفيردي منذ عودته إلى ريال مدريد ، لم يسمح المدرب بمغادرة اللاعب لأنه سوف يكون مهما وهذا ما أثبته اللاعب الذي راهن عليه النادي منذ ان كان في 17 من عمره.









وتابعت أنه ضد غرناطة أظهر فالفيردي إمكانياته وما هو قادر على فعله بمثل أداء يوم أمس خاصة في استرجاع الكرة من الخصم من الصعب رؤيته خارج تشكيلة زيدان.









وزادت فالفيردي أعطى ما كان ينقص ريال مدريد وهو القوة والنشاط والطاقة وهو شيء لا يمكنك بدونه المنافسة في كرة القدم الحالية.



