بسبب حادث سيارة.. وفاة الممثلة الأمريكية كاساندرا والدون 56 عامًا

توفيت الفنانة الأمريكية كاساندرا والدون، أول من دخل برنامج المسابقات الشهير Big Brother، عن عمر 56 عامًا.

كانت نجمة الواقع السابقة تعمل لدى الأمم المتحدة في روما، إيطاليا، وأصيبت في رأسها في حادث سيارة في المدينة قبل شهرين ولم تستعيد وعيها مطلقًا، وفقًا لموقع deadline، توفيت في 25 سبتمبر.





شاركت الصحفية والمذيعة الأمريكية جولي تشن التي تستضيف Big Brother على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، نعياُ يوم الجمعة لتكريم النجمة الراحلة.





وكتبت تشن "ارتاحي في سلام كاساندرا، سوف يستمر نورك ف ي التألق في هذا العالم بسبب الطريقة التي عشت بها حياتك، أتمنى لعائلتك وأحبائك أن يجدوا العزاء والسلام".





بعد يوم من وفاة والدون، أشاد بها متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، وقالت المتحدثة "على صعيد محزن، أود أن أقدم تعازينا إلى أسرة زميلتنا كاساندرا والدون، مديرة الاتصالات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي وافتها المنية هذا الأسبوع". "لقد كانت زميلة متفانية".





عدد من مواقع الفن، قالت إن جنازتها ستعقد في نهاية الأسبوع المقبل في ولاية ماريلاند مسقط رأسها، بحضور العائلة والمقربين من الاصدقاء والجيران.





قامت والدن بدور البطولة في الموسم الأول من برنامج Big Brother في الذي تعرضه شبكة CBS عام 2000 وحصلت على المركز السادس من بين 10.