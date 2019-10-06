جامعة بنها تشارك في معرض ذاكرة أكتوبر 2019 (صور)



وكما تتضمن الاحتفالات تنظيم زيارة لعدد ١٠٠ طالب من طلاب الجامعة للبانوراما لمشاهدة المعارض المختلفة مشيرا إلى أن رعاية الشباب الجامعة قامت أيضا بالتعاون مع التربية العسكرية بتنظيم زيارة طلابية للمختبر النفسي بالقوات المسلحة زار خلالها الطلاب معامل القياس النفسي المختلفة واستمع خلالها الطلاب لشرح كامل بكيفية عمل الأجهزه المختلفة.



وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، إن المعرض يقام في إطار احتفالات حرب أكتوبر وبالتعاون مع التربية العسكرية ويستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري على أرض بانوراما أكتوبر بمدينة نصر وذلك بعدد من الفاعليات منها إقامة المعرض الفني والذي يتضمن أعمالا وصورا خاصة لأبطال حرب أكتوبر وعروض فنية تتضمن ( عرض موسيقى كورال - الأغانى الوطنية - عرض فنون شعبية تظهر قوة المقاتل المصري - عرض مسرحية يظهر التضحيات الكبيرة التى تقدمها القوات المسلحة ).