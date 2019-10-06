ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد النصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
Advertisements
القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد النصر
وزير القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
Advertisements
أصدرت وزارة القوى العاملة، منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية، بمتابعة تنفيذ إجازة 6 أكتوبر الجاري بمناسبة عيد النصر، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن أن اليوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر "عيد النصر"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد النصر، مقدراً دورهم العظيم في القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال "سعفان": إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن وذوداً عن تراثه الخالد، داعيًا ًالمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status